89.000 kilometer met zicht op zee: Vlaming Charles organiseert langste estafetteloop ooit

FIEN TONDELEIR & DIETERT BERNAERS

28 juni 2019

17u23

Maandag om stipt 7 uur ’s ochtends start in Knokke de langste estafetteloop ooit. 89.000 kilometer, alsjeblief, langs de Europese kustlijn. Over kliffen en duinen, met vergezichten over zee. Het zotte idee is ontsproten uit het brein van West-Vlaming en ultraloper Charles Van Haverbeke (30). “De Mare Nostrum Run draait vooral om samenhorigheid, niet om presteren of een toptijd neerzetten.”