87 procent van Vlaamse waterlopen is van slechte kwaliteit ttr

02 april 2019

13u54

Bron: belga 2 binnenland Het Europese Milieuagentschap beoordeelt de ecologische toestand van 87 procent van de Vlaamse rivieren als slecht of ontoereikend. Eén van de oorzaken is het feit dat één op de acht Vlamingen niet is aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. "Om de Europese doelstellingen te halen, moet het afvalwater van een extra half miljoen Vlamingen tegen 2027 gezuiverd worden", waarschuwt kenniscentrum VLARIO vandaag.

De Europese kaderrichtlijn Water legt op dat onze waterlopen en rivieren zich tegen uiterlijk 2027 in "een goede ecologische toestand" moeten bevinden. "Vandaag haalt geen enkele Vlaamse rivier die norm", schrijft het kenniscentrum voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. "Meer nog, 87 procent van onze waterlopen wordt als ronduit slecht of ontoereikend beoordeeld.”



Een van de oorzaken is de aanhoudende vervuiling door huishoudens, zegt het kenniscentrum. Zo’n 84 procent van de Vlaamse inwoners is aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie, wat betekent dat het afvalwater van één op de acht Vlamingen nog steeds ongezuiverd geloosd wordt.

Zuivering

Om de Europese doelstellingen te halen, moet tussen nu en 2027 het afvalwater van een half miljoen Vlamingen bijkomend gezuiverd worden, berekende de Vlaamse Milieumaatschappij. VLARIO erkent dat er de laatste jaren hard gewerkt is in Vlaanderen, maar om de laatste grote stap naar propere waterlopen te zetten, moet er nu sneller gehandeld worden. "De gemiddelde doorlooptijd van een rioleringsproject - van initieel ontwerp tot en met de uitvoering van de werken - bedraagt meer dan zes jaar. Dat is veel te lang, en daardoor stijgt de Vlaamse zuiveringsgraad te traag."

Het prijskaartje van de aansluiting van een half miljoen Vlamingen komt op ongeveer 4 miljard euro, zegt VLARIO. "1,3 miljard euro is al gereserveerd voor vastgelegde projecten. Dit betekent dat er nog 2,7 miljard euro moet geïnvesteerd worden in nieuwe projecten." Bij die nieuwe projecten vraagt VLARIO een aantal garanties. Van de lokale besturen, die moeten investeren in nieuwe infrastructuur, verwacht het kenniscentrum een meerjarenplanning. Aan de Vlaamse overheid vraagt VLARIO dat de investering over heel Vlaanderen gelijkgetrokken wordt, zodat er in de ene gemeente niet meer voor de werken betaald wordt dan in de andere.

Ook vraagt VLARIO subsidies gekoppeld aan de doelstellingen en prijsregulering.