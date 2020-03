865 kilo cocaïne ontdekt in container met ananas voor bedrijf in Antwerpen HR

Bron: ANP 0 Drugs De Nederlandse douane heeft maandag tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 865 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met ananassen.

De container kwam uit Costa Rica en was bestemd voor een bedrijf in Antwerpen. Het bedrijf heeft niets te maken met de smokkel. De verdovende drugs zijn inmiddels vernietigd.



Vandaag maakte het Container Control Programme (CCP) van de Verenigde Naties bekend dat in Latijns-Amerika en de Caraïben sinds het begin van 2020 al 4,8 ton cocaïne werd gevonden met bestemming België.

