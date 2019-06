86-jarige vader doodt eigen zoon in Jumet

bvb

05 juni 2019

17u45

Bron: Belga

6

In Jumet zou de vader (geboren in 1932) van een gezin zijn zoon (geboren in 1965) om het leven hebben gebracht. Het parket van Charleroi bevestigt dat in Jumet een doodslag is gepleegd. De man is opgepakt, maar nog niet voor de onderzoeksrechter gebracht.