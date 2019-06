86-jarige vader doodde zoon met één messtek TT

06 juni 2019

20u14

Bron: Belga 1 De 86-jarige vader die ervan verdacht wordt gisteren in Jumet zijn 54-jarige zoon te hebben gedood, heeft volgens de eerste bevindingen een messteek toegebracht. Dat meldt het parket van Charleroi. De tachtiger kreeg na de feiten een malaise. Daardoor kon hij nog niet voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Na de feiten in de rue du Souverain in Jumet kwam het parket ter plaatse, samen met de lokale gerechtelijke politie en een wetsarts.

De oorsprong van het drama is nog niet gekend. Zeven jaar geleden nam de vader zijn zoon terug in huis. Sindsdien leefden ze in precaire omstandigheden samen. De vader zou één messteek toegediend hebben. Volgens de procureur zou het slachtoffer om nog onbekende reden op de grond gelegen hebben toen de tachtiger stak.

De verdachte zou vandaag voor de onderzoeksrechter voorgeleid worden.