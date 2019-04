85 sms'en verstuurd naar 8112 tijdens algemene storing Proximus ADN

12 april 2019

16u26

Bron: Belga 0 Tijdens de algemene storing bij Proximus, waardoor de noodnummers 112, 100 en 101 niet bereikbaar waren, zijn er in totaal 85 sms'en verzonden naar het telefoonnummer 8112. Dat zegt de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het nummer 8112 werd vorige vrijdag geactiveerd na de urenlange storing op het vaste telefoonnetwerk bij Proximus. Volgens de telecomoperator lag een technische panne en geen hacking aan de basis.

Dat slechts 85 mensen via het sms-nummer 8112 contact opnamen met de noodcentrales, is volgens Ophélie Boffa van de FOD Binnenlandse Zaken te verklaren door het feit dat er expliciet was opgeroepen om het nummer enkel te gebruiken als het leven van een persoon in gevaar was. "Daarnaast werd aangeraden om rechtstreeks contact op te nemen met een ziekenhuis, de hulpverleningszone of de lokale politie.”