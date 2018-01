85-jarige vrouw rijdt fietser omver en ramt twee auto's op parking Okay: 3 gewonden

20 januari 2018

Een 85-jarige vrouw uit het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem heeft deze morgen bij het opdraaien van de parking van warenhuis Okay in Sint-Lievens-Houtem een fietser aangereden. Daarna schoot haar wagen in de flank van een auto, die de parking verliet. De bejaarde bestuurster kwam uiteindelijk zo’n dertig meter verder tot stilstand tegen een geparkeerde wagen.