85-jarige Luikse jaagt vier carjackers weg TT

10 maart 2019

17u09

Bron: Belga, SudInfo 0 Een meerderjarige en drie minderjarigen zijn opgepakt voor het overvallen van een 85-jarige vrouw in Luik. Dat heeft het parket van Luik gemeld. De vier hadden het gemunt op de auto van de Luikse.

Het slachtoffer was gisterennamiddag haar boodschappen uit haar auto aan het laden voor haar woning in een afgelegen straat in de Luikse deelgemeente Bressoux, toen de vier daders op haar afkwamen. Een van hen haalde een mes boven en eiste de sleutels van de auto. Maar de tachtiger duwde de aanvallers opzij, greep de overvaller met het mes bij de hand en begon te schreeuwen.

De vier daders namen vervolgens de vlucht. Ze konden opgepakt worden door de politie en zijn ondervraagd. De minderjarige die in het bezit was van het mes heeft bekentenissen afgelegd, hij is volgens Franstalige media goed gekend bij de jeugdrechter. Hij verklaarde dat hij 100 euro schuldig was aan de meerderjarige en dat die laatste zijn geld terug wilde hebben. Hij zou hem het mes gegeven hebben om er iemand mee te overvallen.

De meerderjarige dader is een jongeman van 18 die gekend is bij het gerecht. Zijn aanhouding is gevraagd. De minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen.