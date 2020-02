825 agenten voor beveiliging Aalst Carnaval kv

19 februari 2020

21u24

Bron: Belga 1 Agenten zullen in totaal 825 shifts draaien om de feestelijkheden rond Aalst Carnaval te beveiligen, zowel 's nachts als overdag. De stad beroept zich ook op politieagenten van omliggende zones en de federale politie. Het dreigingsniveau blijft op 2, net zoals het algemene dreigingsniveau voor het hele land.

Komende zondag, wanneer de stoet door de straten van Aalst trekt, worden 307 agenten opgetrommeld. De politie zal het parcours verkeersvrij maken, patrouilleren in de feestzone en ervoor zorgen dat de veiligheidszones bij de stoet en popverbranding gerespecteerd worden.

Zoals vorige jaren komen er versperringen langs het parcours, maar dat wordt dit jaar "hermetisch afgesloten" met een zone die bestuurders enkel kunnen betreden na goedkeuring van een Veiligheidscel.



Maandag zijn 249 agenten nodig, en dinsdag, wanneer carnaval wordt afgesloten met de traditionele popverbranding, zijn 243 agenten paraat. Die avond omschrijven de veiligheidsdiensten als het grootste veiligheidsrisico omwille van de enorme volkstoeloop.

Om 17 uur wordt de Grote Markt afgesloten en ingedeeld in compartimenten, gescheiden door smalle gangen. Feestvierders die te laat zijn, kunnen de verbranding volgen op een groot scherm verderop. Woensdag waken nog eens 26 agenten over de goede thuiskomst van alle feestvierders. Dat betekent dat de politie in totaal 825 shifts zal draaien om alles veilig te laten verlopen.

Politieagenten gaan tijdens carnaval ook controles uitvoeren om handelaars op te sporen die ondanks het verbod toch sterke drank verkopen aan minderjarigen. Ze zullen ook optreden bij jongeren die in het bezit zijn van alcohol of dronken zijn.