82 schapen voor Offerfeest in beslag genomen op boerderij nabij Luik mvdb

09 augustus 2019

16u21

Bron: La Meuse 0 82 schapen zijn gisternamiddag door de politie en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in beslag genomen op een boerderij in Oupeye, een gemeente op een kwartier rijden van het centrum van Luik. Volgens de plaatselijke krant La Meuse was op het erf een illegaal slachthuis ondergebracht, bedoeld voor het Offerfeest van komende zondag.

De 82 schapen en twee geiten zijn toevertrouwd aan zes organisaties begaan met dierenwelzijn uit het Luikse. Vrijwilligers van onder andere Animaux en Péril en Help Animals kwamen met paardenaanhangwagens ter plaatse om de dieren op te halen. De interventie kwam er na onderzoek van politiezone Basse-Meuse en het FAVV. De eigenaar van de dieren staat volgens La Meuse niet geregistreerd als amateur-kweker. Hij zou in het verleden al zijn vervolgd voor soortgelijke feiten. Het is niet duidelijk of hij is opgepakt.



In Vlaanderen en Wallonië is ritueel onverdoofd slachten in tijdelijke slachtvloeren verboden. In Vlaanderen geldt dit verbod ook voor reguliere slachthuizen. Wallonië volgt, vanaf 1 september wordt de nieuwe wet van kracht.



Voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, kunnen Brusselse moslims naar het erkende slachthuis van Anderlecht. Gelovigen kunnen ook gebruik maken van de slachthuizen in het Waals Gewest, aangezien het ritueel onverdoofd slachten daar nog toegelaten is tot en met 31 augustus 2019.



Het Offerfeest gaat door op de tiende dag van de twaalfde maand van de islamitische maankalender. Met het feest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim (Abraham in de Joodse en christelijke traditie, red.) bereid was zijn zoon te offeren voor God. Die zond hem een schaap dat in de plaats van de zoon geofferd mocht worden.

De meeste Belgische moslims kiezen ervoor een geldelijke gift over te maken naar een arm land. Het daar aangekochte schaap wordt dan ter plaatse geslacht.