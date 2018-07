800 reizigers geëvacueerd uit stilstaande trein in Leuven

04 juli 2018

20u45

Bron: Belga

Een trein is vandaag in de vooravond tot stilstand gekomen bij het binnenrijden van het station in Leuven. Een 800-tal reizigers werd door de spoorwegpolitie geëvacueerd. Het nieuws werd bevestigd door de politie van Leuven.