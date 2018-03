800 kilo voeding uit onderschepte Roemeense bestelwagen wordt vernietigd Redactie

26 maart 2018

12u05

Bron: belga 0 De circa 800 kilogram voeding die is aangetroffen in een bestelwagen die zaterdag werd onderschept door de wegpolitie van Awans (Luik), zal worden vernietigd. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). Het betreft vlees, verwerkte vleesproducten (worsten, hammen, enz), eieren of zuivelproducten.

Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid, denkt het FAVV dat de zending niet gelinkt is aan een smokkelactiviteit. In de bestelwagen bevonden zich nog andere niet-dierlijke voedingsproducten (aardappelen, appels, sappen, wijnen...) en niet-voedingsproducten (kleding, kookpotten) in niet onaanzienlijke hoeveelheden.

"Alles was verpakt in kleine zendingen, met voor elke zending een telefoonnummer en een naam. Die zendingen bevatten zowat van alles: een beetje vlees, zuivelproducten, wat kleding, fantasiejuwelen...", aldus een woordvoerder van het FAVV.

Het agentschap heeft een inventaris opgemaakt van de bestelwagen en sluit niet uit dat de hele lading bestemd was voor particulieren. De eindbestemming van het in Roemenië ingeschreven voertuig is nog niet duidelijk. De bestuurder en de passagiers zullen onder meer de kosten van de vernietiging van de dierlijke voedingsproducten moeten betalen.