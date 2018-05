800 betogers tegen geweld in Israël aan Brussel-Centraal

Silke Vandenbroeck

15 mei 2018

19u02

Maar liefst 800 mensen protesteren op dit moment aan het Centraal Station in Brussel. Ze protesteren tegen het geweld dat de Palestijnen ondergaan in Israël. Daarbij herdenken ze ook de 58 dodelijke slachtoffers die gisteren om het leven zijn gekomen in Gaza.