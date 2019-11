800 Belgen ontdekken jobmogelijkheden in Canada tvc

19 november 2019

14u00

Bron: Belga 0 Meer dan 800 Belgische kandidaat-expats hebben dinsdag in Brussel de “Destination Canada"-beurs bijgewoond. De beurs wordt georganiseerd door de Canadese regering, in samenwerking met Belgische overheidsdiensten. De kandidaat-expats konden er spreken met werkgevers, vertegenwoordigers van de Canadese provincies en van organisaties die helpen bij een verhuis naar Canada, zodat ze hun plannen kunnen voorbereiden.

De geïnteresseerde Belgen kregen uitleg over de verschillende provincies, en in welke professionele domeinen in de regio's werknemers gezocht worden. In domeinen als onderwijs, horeca, transport, ICT en bouw zijn de Canadezen op zoek naar honderden mensen. In Brussel hadden de Canadese werkgevers bijna 500 vacatures voor de 840 kandidaten die geselecteerd waren voor de beurs in Brussel.

In totaal wonen vandaag 30.000 Belgen in Canada, aldus de ambassade in Brussel.