800 aanwezigen nemen afscheid van burgemeester Claude Van Marcke (48) Henk Deleu

14u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tom Lesaffer De Sint-Stephanuskerk in Vichte was veel te klein voor de uitvaart van burgemeester Claude Van Marcke (48) van Anzegem. Zo'n 800 mensen, waaronder Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld), namen deze middag afscheid van de geliefde politicus en advocaat.

Brandweer, politie en burgers vormden een erehaag, toen zijn kist de kerk werd binnengedragen. Gevolgd door zijn familie met vooraan zijn vriendin en zijn kinderen Pauline en Charles. De stilte was indrukwekkend en het afscheid sereen.

Lees ook Burgemeester (48) van Anzegem overleden

Claude Van Marcke (Samen Eén) overleed vorige week woensdag in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, aan de gevolgen van complicaties na een ingreep tegen hartritmestoornissen. Wie de nieuwe burgemeester van Anzegem wordt, is nu nog niet duidelijk.