80 procent van de Belgen blijft in eigen gemeente PVZ

28 maart 2020

13u41

Bron: Belga 0 Uit cijfers van de telecomsector blijkt dat momenteel tachtig procent van de Belgen hun tijd doorbrengen in de eigen gemeente. Dat heeft de woordvoerder van het Crisiscentrum, Yves Stevens, gezegd tijdens het dagelijkse perspunt van het Crisiscentrum over de situatie in ons land.

Hij ziet daarin het bewijs dat de meeste mensen het principe van "blijf in uw kot" naleven. Maar, zegt hij, een aantal mensen ziet nog steeds de ernst van de situatie niet in. De politie zal de komende dagen en weken streng controleren en er zal sanctionerend worden opgetreden, waarschuwt Stevens.

De woordvoerder van het Crisiscentrum erkent dat de komende weken moeilijk zullen zijn voor heel wat mensen, maar hij roept op om vooral niet creatief om te gaan met het naleven van de maatregelen.

"Het is nu aan ons allemaal om onze verantwoordelijkheid te nemen en dit de komende weken vol te houden. We mogen absoluut geen stappen overslaan. De absolute prioriteit (...) is nu de volksgezondheid van alle inwoners van dit land en daarvoor moeten we met zijn allen verregaande inspanningen leveren." Het is volgens Stevens duidelijk dat de tijd van sensibiliseren voorbij is: “Iedereen moet de ernst van situatie inzien en er vooral ook naar handelen".

Lockdownmaatregelen verlengd

De vrijdag bekendgemaakte beslissing van de regering om de lockdownmaatregelen in ons land met minimum twee weken te verlengen, is ook volgens de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André een absolute noodzaak.

"Al is de kracht van de epidemie afgenomen, we zitten nog altijd in de stijgende fase en zien nog altijd nieuwe gevallen. Er is ook nog altijd een heel hoge druk op onze hospitalen. Momenteel beschikken we nog over ruim voldoende capaciteit, maar we moeten ermee rekening houden dat er nog patiënten gaan bijkomen en dat zij daar ook enkele weken kunnen blijven liggen. Het is dus heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat onze capaciteit niet overbelast wordt. Daarvoor dienen die maatregelen", zeggen ze het.

Van Gucht en André herhalen wat heel wat experts ook al zeiden, namelijk dat de maatregelen nog een hele tijd moeten aangehouden worden, ook wanneer de piek bereikt is. "We komen daarna in een neergaande fase, maar ook dan is het belangrijk om vol te houden. Anders riskeren we een opflakkering van het aantal ziektegevallen", besluiten ze.