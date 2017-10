80-jarige voetganger sterft na aanrijding in Antwerpen Sander Bral

09u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 photo_news

Vanochtend deed zich een tragisch ongeval voor in Antwerpen-Noord. Een 80-jarige man was rond kwart na zes op weg van de moskee in de Bostonstraat richting huis. Aan het kruispunt met de Havanastraat stak hij de straat over. Daar werd hij gegrepen door een lichte bestelwagen. Het slachtoffer overleed ter plekke.



De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat de bestelwagen te snel reed, er is ook geen zebrapad in de buurt. Vermoedelijk gaat het om een onoplettendheid gezien de regen en de donkere kledij van het slachtoffer.