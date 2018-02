80-jarige dame ongedeerd bij uitslaande woningbrand in Schilde Sander Bral

04 februari 2018

19u55

Bron: eigen berichtgeving 0 Een uitslaande woningbrand schrikte vanavond rond zes uur ’s-Gravenwezel (Schilde) op. Om een nog niet gekende reden brak er brand uit in een bungalowwoning aan Midzomer. De tachtigjarige dame die er woont, kon haar woning op tijd verlaten en bleef ongedeerd.

“Ze hoorde geknetter en zag rook opdoemen rondom haar huis waarna ze de brandweer contacteerde”, klinkt het bij de lokale politie Voorkempen. Toen de brandweer arriveerde, stond het gebouw al in in lichterlaaie. De brand kon door twee verschillende brandweerkorpsen in de kiem gesmoord worden, maar er kon niet voorkomen worden dat het gebouw grotendeels uitbrandde. De woning is onbewoonbaar verklaard en de bewoonster moet vanavond elders onderdak vinden. “Ze kan terecht bij haar dochter”, klinkt het verder bij de politie. “Morgenvroeg komt het labo ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken.”

