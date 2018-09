8 op de 10 Vlamingen wil meer camera's in zijn gemeente Nathalie De Bisschop Hannelore Simoens Romina Van Camp

27 september 2018

20u16 0 Acht op de tien Vlamingen willen meer camera’s in hun gemeente om de veiligheid te verhogen. Dat blijkt uit de Stem Van Vlaanderen, de stemtest van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.

De gemeenten luisteren ook naar die roep om meer camera's. In Zele bijvoorbeeld komen er dit jaar vijftien bij, bovenop de vijftig die er al hangen.



In heel Vlaanderen hangen nu al zeker 3.500 politiecamera's, zowel gewone veiligheidscamera's als speciale ANPR-camera's die nummerplaten herkennen. Maar dat mogen er blijkbaar nog een pak meer worden, blijkt uit onze stemtest.



