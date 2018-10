8 op de 10 dronken bestuurders zijn mannen TDM ADN

30 oktober 2018

20u19

Bron: VTM Nieuws 0 Van elke tien automobilisten die de politie betrapt op dronken rijden, zijn er acht mannen. Dat blijkt uit de recentste verkeerscijfers. Ook rijden onder invloed van drugs blijkt vooral een mannenzaak. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil een campagne specifiek op die groep richten.

“Mannen hebben minder verantwoordelijkheidsbesef en ze schatten ook minder goed de risico’s in die er zijn in het verkeer”, stelt VIAS-woordvoerder Stef Willems. ‘En dat vertaalt zich ook in verkeersonveilig gedrag. Niet alleen als het gaat om rijden onder invloed van alcohol, maar ook over te snel rijden, het al dan niet dragen van de gordel en het gebruiken van de gsm achter het stuur.” En ook rijden onder invloed van drugs, zo blijkt.



Belangrijke kanttekening: mannen rijden meer kilometers en ze zijn ook gewoon met meer in het verkeer. Toch vindt minister Weyts een campagne specifiek gericht op mannen geen slecht idee. “Als je vaststelt dat ze zo oververtegenwoordigd zijn in de groep van overtreders, dan moet je je campagne richten op die doelgroep.”