8 mensen in ziekenhuis na ammoniaklek in fabriek in Moeskroen kv

08 maart 2019

00u58

Bron: Belga 0 In Moeskroen zijn acht personen met ademhalingsmoeilijkheden of irratie aan de ogen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van een ammoniaklek in een fabriek van de kipverwerkende groep Plukon. In totaal werden gisteravond een honderdtal werknemers geëvacueerd. Dat bevestigt Brigitte Aubert, burgemeester van Moeskroen. Over de oorzaak van het incident bestaat nog geen duidelijkheid.

Het lek werd kort gisteren voor 21 uur opgemerkt. Op dat moment waren in de fabriek nog een honderdtal werknemers aan de slag. De brandweer en de politie kwamen ter plaatse. Acht personeelsleden werden in verschillende ziekenhuizen in de regio opgenomen. Alle andere aanwezigen werden door spoedartsen ter plaatse opgevangen en mochten na een medische controle naar huis.

De werkzaamheden in de fabriek zijn stilgelegd voor de duur van de herstellingen. Vanochtend om 6 uur zal de brandweer de situatie evalueren. Ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dierenartsen en de milieupolitie zullen zich vandaag uitspreken over de eventuele herneming van de activiteiten op de site.



De fabriek in Moeskroen maakt deel uit van de groep Plukon Food, die in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk achttien slachthuizen en productiesites uitbaat. Het bedrijf is gespecialiseerd in voedingsproducten op basis van gevogelte, die onder andere worden verkocht onder de merknamen Friki, Fairmast en Maïski.