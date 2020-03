8.500 betogers tegen beleid van Beke: “Komende jaren zullen we 13.000 extra banen creëren in welzijnssector” SVM

05 maart 2020

17u38

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering heeft geld voor meer personeel en wil de komende jaren zo'n 13.000 extra banen creëren in de welzijnssector. Maar dé grootste uitdaging is het vinden van de mensen om die jobs in te vullen. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in een reactie op de betoging van de non-profit.

Zowat 8.500 mensen uit de non-profit namen vandaag deel aan de betoging in Brussel. De vakbonden hadden tot de betoging opgeroepen uit protest tegen de besparingen die de Vlaamse regering oplegt aan de zorgsector. Ze hopen met het protest te wegen op de begrotingscontrole en eisen dat de aangekondigde besparingen in de zorg worden teruggeschroefd.

De betoging startte aan het Centraal Station en eindigde rond de middag aan het kabinet van Beke, vlak bij het station Brussel-Noord. Op het kabinet van Beke hadden de bonden gedurende ongeveer een uur een onderhoud met de minister. Na afloop waren de vakbondsafgevaardigden tevreden over de grote opkomst, maar toch teleurgesteld over het onderhoud met Beke.

“We zullen nog vaak moeten terugkomen”

“Ik heb niet echt gehoord dat de Vlaamse regering de budgetten zal bijsturen”, reageerde Johan Van Eeghem van de socialistische vakbond BBTK. “Ze hebben gezegd dat ze willen kijken naar de reserves die gemeenten hebben om plaatselijk welzijnsbeleid te voeren. En ze kijken naar reserves die de werkgevers hebben. We hebben niks positiefs gehoord voor het personeel.”

Volgens Mark Selleslagh van de christelijke vakbond ACV Puls heeft Beke in ieder geval gehoord dat “we hier met veel volk waren”. “Zo’n 8.500 betogers, dat is toch een groot signaal. Dat is veel meer dan we verwacht hadden. Ik hoop dat het een signaal is voor de regering dat ze op zoek gaat naar correcties in de begroting. Het gesprek met de minister was wel kort, mijn conclusie is dat we zeer veel moeten terugkomen om alles uit te leggen.”

“Grootste uitdaging is personeel vinden”

"Er is geld voor meer personeel, maar we zullen ze moeten vinden", reageerde Beke. "De volgende jaren zullen we zo'n 13.000 extra banen creëren in de Vlaamse welzijnssector. Dat is de concrete vertaling van al de extra investeringen die zullen gebeuren.”

Dé grootste uitdaging is volgens Beke het vinden van de mensen om die jobs in te vullen. "Niet alleen omdat er een pak plaatsen bijkomen, maar ook omdat er heel wat mensen met pensioen gaan. Als we daarin slagen, hebben we ook een antwoord op de werkdruk. Want ik begrijp maar al te goed dat de werknemers in de welzijns- en zorgsector op hun tandvlees zitten. En dat zij vandaag vaak die extra mijl lopen, omdat de bezetting te krap is", aldus de Vlaamse minister.

Belangrijke vragen

Beke reikt de hand aan werkgevers en werknemers om daar samen aan te werken. "En dat zal absoluut geen gemakkelijke opdracht worden. Overal wordt de zoektocht naar personeel dé prioriteit voor de volgende jaren. Er zijn belangrijke vragen: hoe blijf je een aantrekkelijke werkgever? Hoe kunnen we meer mensen uit andere sectoren aantrekken? Hoe kunnen we taken beter afbakenen zodat ook andere profielen een rol kunnen spelen?”

De Vlaamse regering voorziet daarvoor het nodige geld. Beke zal samen met minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) bekijken welke initiatieven mogelijk zijn. "Maar bovenal zullen we dit samen met de werknemers moeten doen", besluit de minister van Welzijn.