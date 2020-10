79 piloten verblind met lasers in jaar tijd SVM

05 oktober 2020

18u47

Bron: Belga 0 In 2019 zijn er bij skeyes 79 meldingen binnengelopen van piloten die verblind werden door laserpennen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de luchtverkeersleider. Het aantal meldingen ligt al enkele jaren in dalende lijn en nam ook vorig jaar weer af. In 2018 waren er nog 83 meldingen.

Het aantal meldingen van drones in het gecontroleerde luchtruim en in verboden zones in de buurt van luchthaventerreinen blijkt te stabiliseren. Vorig jaar waren het er 28, tegenover 31 in 2018. "Dat is een eerder geruststellend gegeven gezien het groeiende aantal dronegebruikers", aldus skeyes.

In totaal liepen er bij skeyes vorig jaar 1.589 meldingen binnen van uiteenlopende incidenten. Piloten die een gecontroleerd luchtruim binnenvlogen zonder voorafgaande toestemming kwamen het meest voor (104 keer). Dit gebeurde vooral op de regionale luchthavens.

Er vonden ook 26 zogenaamde ‘runway incursions’ plaats. In dat geval bevindt een vliegtuig, voertuig of persoon zich onbedoeld in de zone van de baan die gebruikt wordt om toestellen te laten vertrekken of landen. Dat is wel fors minder dan de 45 voorvallen in 2018.