79-jarige man riskeert celstraf na slaan thuisverpleegster ADN

05 februari 2018

18u33

Bron: Belga 3 Een 79-jarige man uit Menen riskeert een effectieve celstraf van vijf maanden. Hij moest vandaag op de correctionele rechtbank van Kortrijk voorkomen voor slagen en verwondingen aan zijn thuisverpleegster.

Eind vorig jaar ontaardde een discussie met zijn thuisverpleegster. Albert P. dwong haar pillen voor te schrijven voor zijn zieke vrouw. Het slachtoffer beet van zich af, waarop een schermutseling volgde. De verpleegster was dagenlang werkonbekwaam en eist 9.000 euro schadevergoeding.

De bejaarde man meent dat hij haar enkel een duw gaf in de rug. Kort na de feiten had de man een hartfalen, waardoor hij de zitting niet kon bijwonen.

Omdat hij al bekend was bij het gerecht voor soortgelijke feiten riskeert hij nu een effectieve celstraf van vijf maanden.

De rechter doet uitspraak op 5 maart.