78-jarige Nederlander uit Lanaken voor de rechter voor webcamseks met Filipijnse kinderen ADN

27 september 2018

14u07

Bron: Belga 0 Een 78-jarige Nederlander uit Lanaken hangt een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van zeshonderd euro boven het hoofd. De man zou betrokken zijn bij kindermisbruik met minderjarige Filipijnse kinderen en het bezit van foto's waarop ze seksuele handelingen stellen.

De naam van de zeventiger dook in 2016 op in een onderzoek van de Belgische journalist Peter Dupont over prostitutienetwerken en kinderprostitutie in de Filipijnen. In 2016 overhandigde de onderzoeksjournalist twee namen van Belgen aan Child Focus. In het boek 'Kinderen van het web' en de gelijknamige Nederlandse reportage, die ook bij ons werd uitgezonden, beweerde de onderzoeksjournalist dat Westerse klanten geld overmaakten aan Filipijnen voor webcamseksshows met minderjarigen. Tijdens zijn driejarig onderzoek kreeg Dupont inzage in foto's, chatlogs en betalingsgegevens van vooral Westerse klanten.

Maandelijks tot 1.500 euro

Eén van de namen uit ons land die Dupont toen bezorgde aan Child Focus was die van de Nederlander uit Lanaken. Voor de Tongerse strafrechter ontkende de man niet dat hij regelmatig chatte en foto's kreeg van "huwbare" en hulpbehoevende Filipijnse vrouwen. De man spendeerde maandelijks tot 1.500 euro aan de vrouwen die, volgens hem, tussen de 25 en 40 jaar waren. Hij hoopte op die manier een vrouw aan de haak te slaan.



De rechter confronteerde hem echter met foto's van naakte minderjarige kinderen en niets aan de verbeelding overlatende chatgesprekken waarin de kinderen zelf vertelden dat ze tussen de tien en dertien jaar waren. De foto's werden eind 2016 bij een huiszoeking op zijn computer gevonden. De man ontkent dat hij betaald heeft voor shows met minderjarigen voor de camera.