77 procent van Vlaamse horecazaken heropende meteen de deuren MAC

08 juni 2020

18u41 0 Hoewel de meeste cafés op maandag traditioneel hun sluitingsdag hebben, opende maar liefst 77 procent opnieuw de deuren. Dat blijkt uit een rondvraag van Horeca Vlaanderen. De vereniging spreekt over een geslaagde heropstart. “Op de eerste dag hebben al meteen gasten de weg gevonden naar hun favoriete horecazaak. En de ondernemers waren er klaar voor.”

De meerderheid van de horeca opende vandaag al de deuren, maar een deel van de cafés en restaurants wacht nog even af, zo blijkt uit de rondvraag. “Neem je volgende week erbij, dan zijn 86 procent van de horecaondernemers opnieuw aan de slag. Voor 11 procent van de ondernemers blijken de maatregelen momenteel te streng om al te starten, en 3 procent - dat gaat over dancings en feestzalen - is nog verplicht gesloten. Dat het overgrote merendeel van de horecazaken opent, toont de goesting om eraan te beginnen, ondanks de vele richtlijnen. Op het eerste zicht was de eerste dag gezellig en rustig,” zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.

Steunmaatregelen

Horeca Vlaanderen is dankbaar voor de bijkomende steunmaatregelen van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering besliste maandag om de hinderpremie met bijbehorende dagvergoeding van 160 euro te verlengen voor zaken die voorlopig gesloten moeten blijven. Daarnaast krijgen ondernemers die opnieuw opstarten, maar het moeilijk hebben om het rendabel te houden, een aanvullende compensatiepremier aangereikt. Zij krijgen recht op 2.000 euro, als ze de eerste maand minstens 60 procent minder omzet hebben dan vorig jaar in dezelfde periode.



“We zijn enorm dankbaar voor de extra premies om de sector te ondersteunen. We vechten verder voor meer zuurstof”, aldus De Caluwe.