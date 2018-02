77 procent van stemgerechtigde Brusselaars wil verbod op onverdoofd slachten rvl

09 februari 2018

15u20

Bron: Belga 6 Bij de stemgerechtigde Brusselaars overweegt 1 op de 3 om op een andere partij te stemmen als de partij van zijn/haar voorkeur onverdoofd slachten niet verbiedt. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Ipsos afnam voor dierenrechtenorganisatie GAIA.

Ipsos nam de enquête over onverdoofd slachten eind 2017 af bij 1.003 stemgerechtigden. Daaruit blijkt dat 77 procent van hen een verbod wil op onverdoofd slachten. Die keuze nemen ze mee naar het stemhokje, want 34 procent overweegt niet langer voor een partij te stemmen die het verbod niet steunt. Een aanzienlijke stijging tegenover 2016, toen dit cijfer 14 procent bedroeg.

Het onderzoek toont dat hoe ouder de respondenten, hoe meer ze voor een verbod op onverdoofd slachten pleiten. Onder de respondenten bevinden zich 39 procent atheïsten, 38 procent christenen en 10 procent moslims.

"Nog te veel politici houden een verbod tegen uit schrik om stemmen te verliezen. De nieuwe enquête toont aan dat ze net meer te verliezen hebben", aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Er waren ook verschillende politieke vertegenwoordigers aanwezig op de voorstelling van de resultaten. Groen, Open Vld, MR en CD&V spreken zich resoluut uit voor een verbod. Ecolo pleegt nog overleg over de kwestie.

"We zijn nog niet beland waar we willen belanden", stelt Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V). "Ik betwijfel of het verbod er snel zal komen, want er is nog geen consensus binnen de regering en binnen de geloofsgemeenschappen."