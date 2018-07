76-jarige vrouw zwaargewond na uitslaande brand Bart Boterman

09 juli 2018

16u07

Bron: Eigen berichtgeving 2 In de Kasteelstraat in De Panne is deze namiddag een bejaarde vrouw zwaargewond geraakt tijdens een uitslaande brand. Die woedde rond 14.30 uur in de achterbouw van een woning op het gelijkvloers. Er zouden ook twee ontploffingen te horen zijn geweest.

De rookontwikkeling was hevig en ook de boven gelegen appartementen liepen schade op. Een bovenbuur is eigenhandig kunnen vluchten via de voorkant van de woning. De brandweer bluste het vuur snel en bevrijdde uit een appartement op de tweede verdieping nog een hondje. Het 76-jarige slachtoffer werd overgebracht naar het AZ West in Veurne met rookintoxicatie en brandwonden.

De brandweer ventileert de bovengelegen appartementen, maar het is nog niet duidelijk of die onbewoonbaar worden verklaard. De woning op het gelijkvloers is volledig uitgebrand. Volgens de politie wordt de plaats verzegeld en komt morgen een branddeskundige ter plaatse om de precieze oorzaak te achterhalen.