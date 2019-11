750 zorgverleners roepen parlement op abortuswet niet te versoepelen mvdb

26 november 2019

12u45

Bron: Belga 0 In een open brief in De Morgen en La Libre Belgique roepen zowat 750 artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen en andere zorgverleners de Kamerleden op niet door te zetten met de plannen om de abortuswetgeving te versoepelen. De tekst wordt morgen behandeld in de Commissie Justitie van de Kamer.

Enkele weken geleden werd al duidelijk dat socialisten, liberalen, groenen, DéFI en de PVDA het min of meer eens zijn over een versoepeling van de abortuswetgeving. De partijen staken de koppen bijeen en kwamen tot een gezamenlijk voorstel waardoor abortus voortaan mogelijk zou worden tot achttien weken na de bevruchting, in plaats van twaalf weken vandaag. Daarnaast zou de verplichte bedenktijd worden teruggeschroefd van zes dagen naar 48 uur, en zou abortus ook uit de strafwet verdwijnen.



Zowat 750 artsen, vroedvrouwen en andere zorgkundigen hebben nu een open brief verstuurd aan de parlementsleden met de vraag van het wetsvoorstel af te zien. De brief staat in De Morgen en La Libre. Volgens de ondertekenaars gaat abortus op een foetus van achttien weken te ver. "In dit vergevorderde ontwikkelingsstadium is de baby bijna levensvatbaar, op enkele weken na: hij meet 20 centimeter, is gevoelig voor aanraking en geluid", klinkt het. Bovendien is de verlenging van de termijn "een contraproductief signaal dat niet aanzet tot een verantwoordelijk gedrag", menen de ondertekenaars.

Ook de inkorting van de bedenktijd is geen goede maatregel, klinkt het in de brief. Dat "betekent zoveel als negeren dat bij deze beslissing een rijpingsproces noodzakelijk is" en "het hechtingsproces aan het kind gebeurt geleidelijk: de vrouw heeft soms tijd nodig om zich te realiseren dat het voor het kind niet nodig is om uit een geprogrammeerde zwangerschap voort te komen om gelukkig te zijn.. als het maar verwelkomd wordt."

Doen geloven dat abortus een medische handeling zoals een andere is, is een leugen naar de vrouwen toe, die er diep in hun lichaam sporen van blijven dragen. De ondertekenaars

Tot slot stellen de briefschrijvers zich ook vragen bij de kwalificatie van abortus als gewone medische handeling. "De vrouwen die we ontmoeten, voelen dat abortus geen triviale daad is. Doen geloven dat het een medische handeling zoals een andere is, is een leugen naar de vrouwen toe, die er diep in hun lichaam sporen van blijven dragen." De zorgverleners vrezen ook dat er op die manier grote morele druk komt op wie gewetensbezwaren wil inroepen om de abortus niet uit te voeren.



De Kamercommissie Justitie behandelt de tekst morgen. Mogelijk volgt dan nog een tweede lezing, voor de tekst finaal naar de plenaire Kamer kan. De kans lijkt klein dat de wijziging nog voor het einde van het jaar gestemd kan worden.