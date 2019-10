75 procent Vlaamse burgemeesters houdt vast aan tricolore sjerp Joeri Vlemings

01 oktober 2019

12u08 12 Ruim 75 procent van de Vlaamse burgervaders zegt aan onze redactie de tricolore sjerp ook in de toekomst te zullen dragen. Het geel-zwarte alternatief uit het nieuwe regeerakkoord lijkt dus niet meteen te scoren. Verder blijkt uit de rondvraag van HLN.be dat er vooral bij de CD&V-burgemeesters gemor klinkt over de afschaffing van de stemplicht.

181 van de 300 aangeschreven gemeenten namen deel aan onze enquête over de sjerpdiscussie. 137 burgemeesters houden vast aan de huidige officiële sjerp met de Belgische driekleur. Negentien burgervaders - bijna tien procent - zullen enkel het Vlaamse, geel-zwarte lint dragen. Dat zijn allemaal N-VA-burgemeesters, behalve Jean-Marie Dedecker (LDD, Middelkerke) en Kurt Vanryckeghem (CD&V, Waregem). Vijftien collega’s zijn nog onbeslist, en twee laten de keuze aan de het publiek waarvoor ze verschijnen - zoals bij een burgerlijk huwelijk, bijvoorbeeld. Zes burgervaders willen dan weer switchen naargelang de feestelijkheden: of die Vlaams dan wel Belgisch getint zijn. Ook de N-VA-burgemeester van Dentergem, Koenraad Degroote, is dat van plan.

Opvallend: twee burgemeesters, onder wie die van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA), beweren er sowieso nooit een te dragen. “Ik ben al zeven jaar burgemeester en heb nog nooit een sjerp gedragen. We zijn allemaal mensen en om die reden vind ik het onnodig om een te dragen”, zegt De Wevers collega van Steenokkerzeel, Kurt Ryon (Klaver-NVA).

Sommigen denken aan de kleintjes bij hun keuze. “Een sjerp kost al gauw 350 euro dus ik blijf die dragen. De Vlaamse kan ook door schepenen gedragen worden”, aldus burgemeester Moerbeke Robby De Caluwé (Open Vld). Zijn collega uit Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij), vindt de hele discussie overbodig: “Ik ben een legalist, dus zolang België bestaat, draag ik de tricolore sjerp. Ik ben een overtuigde Vlaming maar doe niet mee met deze pure symbolendiscussie, waar geen enkele Vlaming wakker van ligt.”

“Ik ben tégen mensen iets verplichten, maar vóór de vrije keuze”, zegt dan weer burgemeester van Zwevegem, Marc Doutreluingne (Open Vld). “Zelf ga ik mijn tricolore sjerp blijven houden. Mocht er mij iemand op een dag zeggen dat ik dat niet meer mag dragen, dan draag ik die toch, tot ze mij die afnemen. Ik vind dat iedereen vrij moet zijn om te kiezen.”

Opkomstplicht

Op onze vraag over de afschaffing van de opkomstplicht reageerden 180 burgemeesters. Daar is de verdeeldheid groter: 23 burgemeesters (12,8%) zijn nog onbeslist, 72 (40%) zijn tegen de afschaffing, en 85 (47,2%) zijn voor. Vooral CD&V-burgemeesters morren over de afschaffing: ze vertegenwoordigen 65 procent van de onbeslisten en 54 procent van de tegenstemmers. N-VA en Open Vld stemmen dan weer voornamelijk voor de afschaffing, terwijl CD&V maar 22,4 procent van de voorstemmers uitmaakt.

Een terugkerende frustratie is dat niet alle verkiezingen op dezelfde manier geregeld worden. Burgemeester van Ardooie, Karlos Callens (Open Vld): “Wat bij heel slecht weer, als er bijvoorbeeld maar 20% komt opdagen in bepaalde gemeenten? Dat is veel te weinig. Als ze de opkomstplicht afschaffen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen, dan direct bij alle verkiezingen.” Collega’s Wim Dries (CD&V, Genk), Irinia De Knop (Open Vld, Lennik) en Ignace De Baerdemaeker (Open Vld, Laarne) delen die mening.