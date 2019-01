75-jarige krijgt celstraf met uitstel nadat hij echtgenote “per ongeluk” doodschiet tijdens ruzie kg

29 januari 2019

11u33

De correctionele rechtbank van Leuven heeft Livin B. veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor onopzettelijke doding van zijn echtgenote. De 75-jarige man schoot zijn vrouw neer tijdens een uit de hand gelopen ruzie in hun woning in Scherpenheuvel-Zichem. Aanvankelijk werd Livin beschuldigd van moord, maar dat werd door de rechters nu herleid naar onopzettelijke doding.

Georgina Janssens (65) werd op 12 december 2012 dodelijk getroffen door een kogel uit het vuurwapen van haar man. Luttele seconden eerder had een zoon het wapen afgeweerd. Het drama was het gevolg van een ontspoorde familieruzie over die inwonende zoon en zijn dochter. Voor het slachtoffer bleef haar kind welkom, voor Livin B. niet langer.

Per ongeluk

De beklaagde stond terecht voor moord op zijn echtgenote en poging tot moord op zijn zoon Eddy B. Zowel in het onderzoek als tijdens de zitting beweerde de man dat het schot per ongeluk afgegaan was. Het openbaar ministerie geloofde zijn verhaal niet en vorderde twaalf jaar cel.



De rechtbank ging echter mee met de versie van Livin B. en herkwalificeerde de betichtingen. De moord werd omgezet in onopzettelijke doding bij gebrek aan voorzorg. Zonder het oogmerk om te doden, waardoor ook doodslag niet in aanmerking genomen werd. De moordpoging werd herleid tot bedreiging.

Vonnis na zeven jaar

De rechtbank hield expliciet rekening met “het tijdsverloop van het onderzoek en het proces”. Het onderzoek naar de feiten uit 2012 werd afgerond in 2014. Toch duurde het tot 2017 alvorens het proces op gang kwam. Livin B. zat zes maanden in voorhechtenis.