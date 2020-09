75 boetes voor niet invullen Passenger Locator Form, meer dan 130.000 Belgen keerden al terug uit rode zone MDG

25 september 2020

15u15

Bron: Belga 8 Sinds 1 augustus heeft de politie 75 boetes uitgeschreven voor het niet invullen van het zogenaamde Passenger Locator Form (PLF) dat ingevuld moeten worden na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur. In totaal kwamen de voorbije maanden al 133.764 Belgen terug van een reis uit een rode zone. Dat is vrijdag vernomen bij de federale politie en de FOD Volksgezondheid.

Aan de hand van de PLF's kan er in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus worden nagegaan of iemand uit een 'rode' zone komt. Het invullen van het formulier is verplicht sinds 1 augustus. Sindsdien hebben 1.775.163 mensen zo'n formulier ingevuld, 133.764 daarvan kwamen uit een rode zone, 675.764 uit oranje gebied.

Sensibiliseren blijft vooral het belangrijkste Jana Verdegem, federale politie

Zowel de wegpolitie, de spoorwegpolitie als de luchtvaartpolitie controleert terugkerende reizigers steekproefgewijs bij terugkeer. De voorbije maanden zijn er 75 boetes uitgeschreven voor het niet invullen van de documenten. Dat is op zich geen hoog aantal; de politiediensten mogen dan ook enkel een boete geven als de reiziger expliciet toegeeft het formulier niet te hebben ingevuld. In alle andere gevallen blijft het bij een waarschuwing. “Sensibiliseren blijft vooral het belangrijkste", aldus Jana Verdegem van de federale politie.



Wie uit een rode zone terugkeert, moet verplicht een test laten uitvoeren en in quarantaine. De reizigers ontvangen dan een sms met QR-code en info om zich naar een testcentrum te begeven. Voor reizigers uit oranje gebied wordt een test en thuisisolatie aangeraden.

