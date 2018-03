74 transmigranten aangetroffen in Zeebrugge en Jabbeke KVE

30 maart 2018

18u19

Bron: Belga 0 Bij een actie in de omgeving van de haven van Zeebrugge en de snelwegparking van Jabbeke zijn gisteren in totaal 74 transmigranten aangetroffen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge vandaag. De actie was bedoeld om informatie te verzamelen over de werkwijze van mensensmokkelbendes.





Aan de actie werkten vier lokale politiezones, de spoorwegpolitie en de scheepvaartpolitie mee. In Zeebrugge werden ook een drone en enkele migratiehonden ingezet. In totaal werden 74 transmigranten aangetroffen en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Twintig mensen waren naar eigen zeggen afkomstig uit Algerije, negentien anderen beweerden Libiërs te zijn. Daarnaast werden ook nog mensen uit Marokko, Irak, Soedan, Palestina en enkele andere landen aangetroffen.

Kusttram

De politie stelde opnieuw vast dat grote groepen transmigranten zich met de kusttram naar Zeebrugge verplaatsen. De verzamelde informatie zal gebruikt worden in de strijd tegen de georganiseerde mensensmokkel.

"Het parket benadrukt haar waardering voor de inzet die de lokale politiezones en de diverse federale eenheden aan de dag leggen om ondanks de aanhoudende problematiek van mensensmokkel in onze provincie toch telkens opnieuw dergelijke acties uit te werken", aldus procureur Frank Demeester. Door die acties kan de situatie van dag tot dag opgevolgd worden. "Alleen op deze wijze kunnen smokkelorganisaties die mensen tot in Zeebrugge of tot aan de snelwegparkings loodsen, worden ontmanteld."

Tijdens de actie werd ook een vluchteling betrapt in de haven van Zeebrugge. De verdachte werd gedagvaard en zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het binnendringen van de haven.