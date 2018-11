74 arrestaties tijdens Brusselse ‘gele hesjes’-betoging die uitdraait op geweld: “We zijn al ons krediet kwijt” sam

30 november 2018

18u30

Bron: belga 0 In Brussel is een manifestatie van de gele hesjes-beweging ontsierd door geweld. Het protest escaleerde toen de politie het waterkanon inzette aan de Lambermont, de ambtswoning van premier Charles Michel. Toen de onlusten aanhielden bij Kunst-Wet begon de oproerpolitie aan een soort klopjacht op de betogers. Het traangas werd meermaals ingezet.

De gele hesjes lieten een spoor van vernieling achter tussen Kunst-Wet en Kruidtuin: verkeersborden, hekken en alles wat los stond of kon worden losgerukt moest eraan geloven. Rond 16 uur leken de onlusten achter de rug. Een laatste groep gele hesjes liep omstreeks 15.50 uur op de Wetstraat tegen de rijrichting in tussen de auto’s.

Arrestaties

In totaal werden 74 mensen opgepakt, maar dat cijfer kan nog stijgen, zegt woordvoerster Ilse Van de keere van de politiezone Brussel/Elsene. Een opgepakte minderjarige is het voorwerp van een gerechtelijke procedure, luidt het. 70 aanhoudingen zijn administratief, en drie mensen zijn gerechtelijk aangehouden, meldt woordvoerster Ine Van Wymersch van de Brusselse politie.



“In het begin van de namiddag werd één persoon die verdacht wordt van het dragen van een wapen, van zijn vrijheid beroofd.” Een tweede persoon wordt verdacht van het opzettelijk toebrengen van vernielingen. Hij wordt nu verhoord, terwijl een derde persoon zich later moet melden voor een verhoor. De verdachte werd aangetroffen in het bezit van verdovende middelen, klinkt het nog. De politie onderzoekt ook wie de twee politievoertuigen in brand stak.

“Dit brengt beweging in diskrediet”

Verschillende ‘gele hesjes‘ distantiëren zich van de gewelddadigheden. Wel vinden ze het nodig om actie te voeren, want het signaal van de regering blijft uit. “We zijn een legitieme beweging die recht heeft om op straat te komen, maar je moet weten dat 80 tot 90 procent van de betogers zich hier tegen afzet. Zij zijn pacifistisch”, stelt Eric Lehert, afkomstig uit Marche-en-Famenne. “Dit doet daar volledig afbreuk aan en brengt onze beweging in diskrediet. We verliezen al het krediet bij de mensen waar we onze eisen aan willen laten horen. In geen enkel geval hebben we nood aan geweld.”

“Dit is niet de beweging van de gele hesjes. Wij willen niet deelnemen aan dergelijke gewelddadigheden. We weten niet waar deze mensen vandaan komen. Het is zoals bij een voetbalwedstrijd, dan weet je ook niet waar die hooligans plots vandaan komen”, stelt Lehert. “Een deel van deze mensen zijn waarschijnlijk helemaal slachtoffer van het systeem en zij antwoorden op deze manier. Of het zijn gewoon mensen die met de autoriteiten de strijd willen aangaan”, aldus de betoger.

In de steek gelaten

Intussen voelt het bij de betogers wel aan alsof ze in de steek gelaten worden door de Belgische regering. De gele hesjes wachten op een duidelijk signaal van regeringsleider premier Charles Michel. "We willen protesteren tegen de manier waarop de Belgische staat ons geld ontneemt. Het is altijd de burger die alle belastingen zoals de accijnzen op de benzine moet betalen. Iedereen moet zijn plicht doen door belastingen te betalen, maar het zijn nooit de banken, de multinationals of de politici die meer afgeven. Elke politicus zou symbolisch 1.000 euro moeten afgeven. Wat is 1.000 euro voor hen? Voor mensen hier is dat een maandloon", legt de Franstalige betoger Hervé Van Laethen uit.

"Waarom zegt premier Michel niets? Hij kan zelfs gewoon symbolisch zeggen dat hij het probleem begrijpt. We zijn niet enkel tegen premier Michel, maar tegen het hele systeem en de politiek van alle traditionele partijen", besluit Van Laethen.

Reacties

Michel betuigde alvast zijn steun aan de politiediensten. “Geen straffeloosheid voor onaanvaardbaar geweld. De vandalen en plunderaars moeten gesanctioneerd worden”, tweette hij.

“Onbegrijpelijk geweld tegenover politiemensen die elke dag het beste van zichzelf geven om de samenleving te beschermen”, reageerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan VTM Nieuws. “Het maatschappelijk debat is gerechtvaardigd, maar plunderen en vernielen is totaal onaanvaardbaar. Daarom zijn we kordaat opgetreden. Er zijn al arrestaties gebeurd, maar er zullen nog relschoppers vervolgd worden met behulp van camerabeelden.”