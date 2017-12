71 procent van de zonnebankcentra nog altijd niet orde FT

11u52

Bron: Belga 0 Allard de Witte/Hollandse Hoogte In 2016 bleek slechts 6,5 procent van de 199 gecontroleerde centra in ons land in orde. Sinds begin december werden de regels strenger. Zeven op de tien zonnecentra die in ons land gecontroleerd werden, zijn nog altijd niet in orde met de regelgeving. Dat blijkt uit cijfers die minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) heeft bekendgemaakt. De resultaten gaan wel de goede richting uit: in 2016 waren negen op de tien nog niet in orde.

Kris Peeters had een jaar geleden aangekondigd dat er meer controles op zonnecentra zouden komen, nadat was gebleken dat in 2016 slechts 6,5 procent van de 199 gecontroleerde centra in ons land in orde was. Bovendien kwamen er striktere regels. Zo is het sinds 1 december van dit jaar verplicht om een gezondheidswaarschuwing omhoog te hangen aan het onthaal en in alle cellen van een zonnecentrum. De Hoge Gezondheidsraad had er midden dit jaar nog voor gepleit de zonnebankcentra volledig te verbieden, maar dat zag de minister niet zitten. Hij wilde wel "zo snel mogelijk optreden en ervoor zorgen dat gebruikers zich zo goed mogelijk bewust zijn van de gevaren”.

Naast de affiches die wijzen op de gevaren van een zonnebank, mogen de uitbaters sinds december ook niet langer minderjarigen toelaten of mensen met huidtype 1. Dat zijn mensen die nooit bruinen en zeer snel verbranden.

Te hoge straling

Het aantal controles werd dit jaar ook opgedreven, naar (voorlopig) 266. En dat striktere toezicht lijkt ook betere resultaten op te leveren. Het aantal onderzochte centra dat volledig in orde was steeg duidelijk, maar toch is slechts 29 procent in orde. De overige 71 procent van de centra had bijvoorbeeld zonnebanken met te hoge stralingswaarden, gaf gebrekkige informatie aan nieuwe consumenten of liet minderjarigen toe.

Bij 22 zonnecentra werden zonnebanken verzegeld omdat de stralingswaarden te hoog waren. In negentien gevallen werden zelfs volledige zonnecentra verzegeld. Die centra kunnen wel weer openen als bij een nieuwe controle blijkt dat ze volledig in regel zijn. Voors werden tijdens de controles ook 186 dagvaardingen uitgeschreven. "Er is een duidelijke verbetering, al blijven de resultaten ondermaats", zegt Kris Peeters in een reactie.