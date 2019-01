700 vrachtwagenchauffeurs protesteren aan Europees Parlement tegen nieuwe maatregelen kg

10 januari 2019

17u24

Bron: Belga 0 Op het Luxemburgplein voor het Europees Parlement hebben vanochtend zevenhonderd ontevreden vrachtwagenchauffeurs, voornamelijk Bulgaren, geprotesteerd tegen het nieuwe mobiliteitspakket van de transportsector. Dat pakket werd vandaag gestemd in het Europees Parlement.

De Bulgaarse chauffeurs en collega's uit andere Oost-Europese landen krijgen het gevoel dat het nieuwe mobiliteitspakket hen uit de transportsector wil duwen. Zo protesteren ze tegen het verbod op cabotage, het uitvoeren van binnenlandse transporten door een buitenlands bedrijf, en tegen het feit dat de vrachtwagenchauffeurs voor maximaal vier weken aan een stuk in Europa onderweg mogen zijn zonder naar huis terug te keren. Ook het verbod op weekendrust in de cabine stuit hen en vooral de werkgevers tegen de borst, want de chauffeurs moeten dan op hotel.

Tegen sociale dumping

De maatregelen komen er vooral om sociale dumping in de transportsector tegen te gaan. Die komt vaak vanuit de Oost-Europese landen. De stemming was negatief voor de Bulgaarse chauffeurs. De nieuwe rij- en rusttijden werden afgewezen, wat betekent dat er voor de Europese verkiezingen alvast niets meer verandert.



Een meerderheid van de parlementscommissie blokkeerde ook een voorstel waardoor chauffeurs tot twee keer per week zestien uur aan een stuk achter het stuur zouden mogen blijven en ze hielden vast aan het verbod op weekendrust in de cabine, zoals dat in België bestaat.