700 kilo cocaïne ontdekt in Antwerpse haven door Belgisch-Duitse samenwerking RL

21 februari 2020

06u50

Bron: Belga 3 De Duitse politie en douane hebben de invoer in het land van ruim 700 kilo cocaïne kunnen voorkomen, dankzij een samenwerking met hun Belgische collega's uit de haven van Antwerpen.

De Duitse autoriteiten voerden sinds begin dit jaar onderzoek naar een vrachtbedrijf uit de noordwestelijke deelstaat Nedersaksen. Op basis van de verzamelde informatie waarschuwden ze de Belgische autoriteiten in de haven van Antwerpen voor de komst van vijf verdachte containers, die tafelzout uit Brazilië vervoerden.

Begin februari voerden Belgische autoriteiten controles uit op deze containers en ontdekten ze meer dan 700 kilo verdovende middelen naast het aangekondigde tafelzout.

"De Duitse transporteur was niet alleen verantwoordelijk voor de logistiek, maar was ook de koper van het zout", aldus de Duitse justitie. De containers werden uiteindelijk per vrachtwagen naar Nedersaksen gebracht, waar de politie het bewijsmateriaal kon verzamelen. De drugs hadden een straatwaarde van meer dan 50 miljoen euro.