70 procent meer tegemoetkomingen voor personen met arbeidshandicap dan vijf jaar geleden

16 april 2018

16u54

Bron: Belga

3

Steeds meer mensen met een arbeidshandicap krijgen een tegemoetkoming voor de aanpassing van hun arbeidsgereedschap of hun kledij. In 2017 werden 427 tegemoetkomingen goedgekeurd, een stijging met 72 procent tegenover in 2012. Toen werden maar 248 aanvragen goedgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Sabine Vermeulen heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).