70-jarige fietser levenloos aangetroffen in bos in Zedelgem Mathias Mariën

31 juli 2018

15u30

Bron: eigen berichtgeving 0 In Park Ter Lo, een bosdomein in Zedelgem, is deze ochtend omstreeks 9 uur het lichaam gevonden van een 70-jarige fietser. De man uit Zedelgem lag in de gracht toen voorbijgangers hem vonden.

De man werd gevonden vlak naast een fietsers- en voetgangersbrugje over de gracht. Mogelijk viel de man daar naar beneden. Er stond door de droogte geen water in de gracht. De man was volgens de eerste vaststellingen op slag dood door de val. Alles wijst op een spijtig ongeval. Kwaad opzet wordt uitgesloten.

Het domein is al uren gedeeltelijk afgesloten en dat zal ook nog uren duren.