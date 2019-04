70 arrestaties bij grote politieoperatie tegen drugs in vijf Europese landen, waaronder België TT

05 april 2019

11u18

Bron: Belga 0 De politie voert sinds woensdag in vijf Europese landen, waaronder België, een grote operatie tegen cannabisplantages. Een 70-tal mensen is opgepakt, zo is vanmorgen uit gerechtelijke bron vernomen. Het onderzoek wordt geleid door twee onderzoeksrechters in Doornik.

In België, Nederland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië werden woensdag vanaf 6 uur 's ochtends huiszoekingen gedaan, die gisteren de hele dag werden voortgezet en deze middag aflopen. Ze kwamen er op verzoek van Véronique Hanton, onderzoeksrechter in Doornik. Gezien de omvang van de operatie wordt zij bijgestaan door onderzoeksrechter Christine Dierick.

De bedoeling van de operatie was een reeks cannabisplantages te ontmantelen. Het onderzoek werd al in 2018 in Bergen geopend en kwam toen in handen van Hanton omdat zij op dat ogenblik van wacht was.

De huiszoekingen werden door de gerechtelijke politie van de betrokken landen gedaan, met steun van Interpol en Griekse en Duitse politieagenten. Gisterenavond was een vijftiental cannabisplantages ontdekt en waren meer dan 60 mensen opgepakt. Vanmorgen pakte de politie nog bijkomende verdachten op.

De verdachten worden door de politie verhoord en zullen in functie daarvan voor de onderzoeksrechters verschijnen. Sommige van hen zouden tot de Albanese maffia behoren.

In België werd ook de dienst Vreemdelingenzaken ingeschakeld. Gisterenavond werd een tiental mensen in een gesloten opvangcentrum geplaatst met het oog op hun uitwijzing.