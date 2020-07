Exclusief voor abonnees

70.000 tests per dag: perfect haalbaar

4X ZOVEEL ANALYSES MOGELIJK, ALS DE INTERNATIONALE MARKT MEE WIL

Philippe Ghysens en Astrid Roelandt

30 juli 2020

05u00

Als we willen, kunnen we het aantal coronatests verviervoudigen, naar 70.000 per dag, zo maakt bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) zich sterk. Maar zal er voldoende materiaal zijn? "De vraag is of de leveranciers van de grondstoffen kunnen volgen, nu in heel Europa meer getest wordt", zegt klinisch bioloog Marc Moens.