70.000 kippen overleven stalbrand in Vlimmeren niet mvdb

20 april 2018

15u12

Bron: VRT 0 Naar schatting 70.000 legkippen zijn om het leven gekomen bij een zware stalbrand in Vlimmeren, een deelgemeente van het Kempische Beerse. De brandweer bestreed de hevige brand, maar kon niet verhinderen dat alle kippen het leven lieten.

De brand op het bedrijf aan Wetschot leidde tot een rookpluim die tot kilometers ver te zien was. De politie vraagt om ramen en deuren gesloten te houden. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer blust nog na.

Het is al de tweede zware stalbrand op twee dagen tijd. Gisteravond lieten duizend biggen en tweehonderd zeugen het leven bij een zware uitslaande brand op een boerderij in het West-Vlaamse Zerkegem (Jabbeke).

Zware uitslaande brand in grote kippenstal in Vlimmeren. Ramen en deuren in de buurt gesloten houden voor de rook. pic.twitter.com/2RhAVk3BL0 Radio 2 Antwerpen(@ Radio2Antwerpen) link

Brandweerman Pluim was ter plekke om pluimveestal te blussen. Ik kon vanop het dak kieken #vlimmeren pic.twitter.com/zSicrgqlpJ Dominique Houthoofd(@ dohowoodhead) link