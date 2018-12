7 vragen en antwoorden over eindejaarsfeestjes op het werk Redactie

20 december 2018

06u01

Bron: Liantis 0 Bij 9 op de 10 bedrijven wordt een eindejaars- of nieuwjaarsfeestje gegeven. Maar waar moet je als werkgever rekening mee houden om er een geslaagd feest van te maken? HR-dienstengroep Liantis zet de meest gestelde vragen en antwoorden op een rijtje.

1. Wat als er een ongeval gebeurt op zo’n bedrijfsfeestje?

Ongevallen die gebeuren tijdens bedrijfsfeestjes die de werkgever organiseert, zijn arbeidsongevallen. Dat geldt ook voor ongevallen tijdens de verplaatsing naar huis na het feestje. De werknemer is daar immers aanwezig in het kader van zijn of haar arbeidsovereenkomst. Let wel: de andere voorwaarden om van een arbeidsongeval te spreken, blijven natuurlijk ook gelden (een letsel, een plotselinge gebeurtenis,…). Bovendien geldt dit enkel als het feestje binnen de werkuren plaatsvindt en de werknemers verplicht aanwezig moeten zijn.

2. Wat als een dronken werknemer een ongeval veroorzaakt na het feestje?

Een werknemer vertrekt dronken vanop het nieuwjaarsfeestje naar huis en raakt betrokken in een ongeval. Kan hij dan aanspraak maken op een schadevergoeding bij de arbeidsongevallenverzekeraar? “Het antwoord hierop is duidelijk ‘ja’”, zegt directeur juridische dienst Matthias Debruyckere van Liantis. “Zelfs als de werknemer het ongeval zelf veroorzaakt. Enkel wanneer de werknemer het ongeval met opzet veroorzaakt, vervalt zijn recht op een vergoeding. Dronkenschap wordt echter niet automatisch beschouwd als een opzettelijke fout.”

3. Is de werkgever aansprakelijk voor een dronken werknemer?

Een werkgever kan in principe nooit aansprakelijk gesteld worden voor een arbeidsongeval van zijn medewerker. De werknemer kan enkel een schadevergoeding krijgen via de arbeidsongevallenverzekeraar.

Matthias Debruyckere van Liantis vult aan: “Maar wanneer de werkgever op het bedrijfsfeestje vaststelt dat de werknemer dronken is en hem toch met de auto naar huis laat rijden, kan een rechter oordelen dat hij nalatig is geweest. En dan kan dat aanleiding zijn voor een extra schadeclaim ten laste van de werkgever.”

4. Moet een werkgever instaan voor het vervoer na het feest?

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Laat een werknemer daarom nooit dronken naar huis vertrekken. Bel een taxi, laat hem thuisbrengen door een collega of bel zijn partner op. Wat je ook kan doen, is zorgen voor collectief vervoer: een busje dat je medewerkers naar huis brengt is gezellig én veilig. Maar dat is geen verplichting.

5. Moet een werkgever een alcoholbeleid hebben?

De werkgever heeft een voorbeeldfunctie en mag dus alcoholgebruik of -misbruik niet aanmoedigen. Volgens de zogenaamde ‘cao nr. 100’ moet de werkgever zelfs verplicht een preventief alcohol- en drugbeleid voeren. Dit betekent uiteraard niet dat alcohol aanbieden op een bedrijfsfeestje verboden zou zijn. De cao vraagt wel om er richtlijnen over op te stellen en zo overmatig drankgebruik tegen te gaan.

6. Kan een werkgever medewerkers verplichten om aanwezig te zijn?

Als het feestje tijdens de normale arbeidsuren valt, kan de werkgever de aanwezigheid verplichten. Wie dan niet naar het feestje wil komen, neemt vrijaf in overleg met de werkgever of werkt verder. Gaat het evenement buiten de werkuren door? Dan kan de werkgever het feest gelijkstellen aan arbeidstijd – en dan zijn de medewerkers verplicht om aanwezig te zijn. Als de uren niet gelijkgesteld worden, hoeft de medewerker niet aanwezig te zijn.

7. Hoe kan een werkgever overmatig alcoholgebruik vermijden?

Met sensibiliseren kom je al een heel eind. Wijs iedereen er voor het feestje nog even op dat het niet de bedoeling is om teveel te drinken. Communiceer vooraf ook duidelijk over het begin- en einduur. Maak goede afspraken met de cateraar: zorg dat er geen zware bieren of sterke drank wordt geserveerd, of dat ze niet overmatig mogen schenken en dat ze iemand kunnen aanspreken wanneer ze mensen zien die toch meer willen drinken dan goed voor hen is.

Bovendien zijn mocktails tegenwoordig ook heel erg in, dat zijn lekkere en aantrekkelijke alcoholvrije alternatieven. En tot slot: bied je werknemers een alcoholtest aan zodat ze zelf kunnen testen of het nog verantwoord is om zelf achter het stuur te kruipen. Op die manier ben je als werkgever wellicht toch een pak geruster.