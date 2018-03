7 procent meer hartinfarcten door omschakeling naar zomertijd SI

25 maart 2018

16u28

Bron: VTM NIEUWS 1 Met de omschakeling naar de zomertijd hadden we vannacht een uurtje minder slaap. Artsen waarschuwen dat dat uurtje wel degelijk een invloed heeft op onze gezondheid. De eerste dagen na de omschakeling zijn er namelijk zeven procent meer hartinfarcten. Experts raden dan ook aan om vroeger in bed te kruipen en genoeg beweging te nemen in de frisse buitenlucht.

In ons land krijgen jaarlijks zo'n 15.000 mensen een hartaanval. Opvallend daarbij is dat er een stijging merkbaar is net na de omschakeling van winter- naar zomertijd. In de dagen na die overgang krijgen zeven procent meer mensen een hartinfarct. Dat zijn een 300-tal mensen in totaal.

“Door het relatieve slaaptekort en de eventuele slaapproblemen die optreden, is er een toename van het stressniveau en van de adrenaline in het lichaam”, vertelt slaapexpert aan het UZA, professor Johan Verbraecken aan VTM NIEUWS. "Dat brengt een verhoogd risico met zich mee op het ontwikkelen van een hartinfarct.” Het is enkel van toepassing op mensen die al risicofactoren vertonen. “Bij hen bestaat in die specifieke periode de kans dat ze ook effectief een hartinfarct gaan ontwikkelen.”

Voldoende slaap en beweging

Het is dus van belang om voldoende te slapen bij de omschakeling. “Belangrijk is om de slaapduur te respecteren en om voldoende buiten te komen en lichtblootstelling te hebben. Ontspan je en doe voldoende aan sport, want dit leidt tot rust en vermindering van het stressniveau”, zegt Verbraecken.

Bij de overgang naar de wintertijd in oktober hoeft u niets te vrezen. Integendeel: dan zijn er net minder mensen met een hartinfarct, omdat we dan beter uitgerust zijn.