7 personen met CO-vergiftiging afgevoerd in Antwerpen Sander Bral/Patrick Lefelon

08u07

Bron: Sander Bral/Patrick Lefelon

Hulpdiensten arriveerden vannacht rond één uur in een gebouw in de Van Deynsestraat in Deurne. Zeven bewoners werden daar door CO vergiftigd door twee slecht werkende verwarmingstoestellen. Twee personen waren er heel erg aan toe en werden door een MUG-team verzorgd en afgevoerd. Nog vijf andere mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer deed metingen en kon inderdaad veel te hoge CO-waarden vaststellen in het pand. De defecte toestellen werden afgesloten en de woning verlucht.

In deze periode van het jaar ligt het risico op CO-intoxicatie hoger omdat de temperaturen dalen en dus de ventilatie in huis minder groot is.

Marc De Roeck De hulpdiensten in Deurne.