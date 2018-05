7 jaar geleden deed zich ook al bloedbad voor in Luik met 6 doden en meer dan 120 gewonden bvb

29 mei 2018

16u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 De schietpartij van deze ochtend doet ons denken aan een eerdere aanslag in Luik in 2011, nu bijna zeven jaar geleden. Ook de dader van toen, Nordine Amrani, had een verleden in de gevangenis. De veroordeelde wapenfreak richtte een bloedbad aan nabij een kerstmarkt op het Place Saint Lambert. Hij gooide verschillende granaten naar een bushokje en schoot met een revolver (van Luikse makelij) in het rond. Vervolgens pleegde hij zelfmoord. Zes doden en meer dan 120 gewonden. Dat was de balans na die gruwelijke aanslag in het centrum van Luik op 13 december 2011.

Het was ongeveer 12u30, toen Nordine Amrani op het Place Saint Lambert een slachtpartij begon die doet denken aan het bloedbad dat Anders Breivik eerder dat jaar in Noorwegen aanrichtte. Verschillende granaten vernielden een bushokje, waarna de man in het rond begon te schieten. Mensen in het drukke centrum van de stad liepen in paniek weg. De volgende uren bleef het onrustig in Luik, want niemand wist wat er precies gebeurd was.

Lange tijd leek het om een ontsnappingspoging uit het Justitiepaleis te gaan. Dat werd door verschillende bronnen bevestigd. Drie gewapende mannen zouden gevlucht zijn en de aanslag gepleegd hebben. Eén van hen kwam daarbij om het leven. Er werd gevreesd dat de andere daders in Luik op de vlucht waren, maar uiteindelijk werd duidelijk dat er maar één verantwoordelijke was voor de aanslag: Nordine Amrani, een veroordeelde wapenhandelaar die een hoorzitting moest bijwonen. Mogelijk handelde hij uit wraak tegenover het gerecht. Banden met terroristische groeperingen worden voorlopig uitgesloten.

Oorlogswapens

Amrani kreeg in 2008 een celstraf van 58 maanden. Er waren bij hem tientallen wapens aangetroffen en 2.800 cannabisplantjes. De man was een echte wapenfreak, die zelfs oorlogswapens zou gehad hebben. Hij beschikte ook over honderden onderdelen, waarmee hij wapens in elkaar kon sleutelen. Later die dag vond er bij hem thuis nog een huiszoeking plaats. Na de aanslag pleegde hij vermoedelijk zelfmoord of werd hij getroffen door één van zijn granaten. Het plein in het centrum van Luik was toen de hele namiddag afgesloten. Het lijk van Amrani lag er nog op de grond en het was niet duidelijk of hij nog explosieven droeg.

Voor getuigen moeten het gruwelijke minuten geweest zijn. Ze kregen de raad van de politie om zich in winkels en openbare gebouwen schuil te houden. Tientallen mensen werden echter getroffen door de aanslag. Twee tieners van 16 en 17 jaar kwamen om het leven. Het waren twee leerlingen die na een examen op weg naar huis waren.

Baby

Ook een baby van zeventien maanden oud overleefde de aanslag niet. De baby, een meisje, vocht sinds de aanslag voor haar leven in het ziekenhuis van het CHC-zorgnetwerk, maar overleed dezelfde avond nog, zo deelde het ziekenhuis mee.

Er werden ook meer dan 120 gewonden geteld, onder wie enkele zwaargewonden. De slachtoffers werden naar ziekenhuizen tot in het Nederlandse Maastricht vervoerd. Er bevonden zich veel jongeren onder de gewonden.