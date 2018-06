7 jaar cel voor student die ex neerstak: meisje kon ontkomen door dood te veinzen SPS

28 juni 2018

15u07

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 19-jarige student uit Genk veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor een moordpoging op zijn voormalige vriendin waarmee hij een geheime relatie had. De jongen, die geobsedeerd was door het meisje, kon niet aanvaarden dat ze de relatie verbroken had en probeerde haar eerst te wurgen om haar daarna met een keukenmes in de hals te steken. Aan het meisje moet hij ook een provisionele schadevergoeding betalen van 4.000 euro.

Het meisje hield haar relatie met de student verborgen voor haar vader en broer. Op 20 december 2016 zette ze een punt achter de relatie nadat hij haar geslagen had. De jongen kon dat niet verkroppen en begon het meisje telefonisch lastig te vallen. Dat liep zo uit de hand dat het meisje een ander telefoonnummer moest nemen en klacht indiende tegen de student bij de politie.

Op 3 februari 2017 slaagde de jongeman er toch in om met het meisje af te spreken door ermee te dreigen dat hij de vader en broer op de hoogte zou brengen van hun relatie. Samen met een vriendin ontmoette het meisje haar ex-lief aan een spoorwegbedding. De jongen stond er echter op dat hij haar alleen wilde spreken en stuurde de vriendin weg. Nadat het koppel een tijd gewandeld had moest het meisje in de struiken een doos gaan zoeken waarin spullen van haar staken. Toen ze dit weigerde en haar vriendin wilde bellen viel de jongen haar aan en probeerde hij haar te wurgen. Daarna haalde hij een keukenmes boven en stak in de hals. Het slachtoffer liet zich vallen en deed alsof ze dood was.

Toen hij weg was kon het zwaargewonde meisje een speelplein in de buurt bereiken waar enkele mensen haar naar het ziekenhuis brachten.

