7 grote en kleine namen uit cultuursector slaken noodkreet: “Hoeveel verlies ik lijd? Ik ben beginnen tellen, en bij 40.000 euro ben ik gestopt”

Luc Beernaert en Sander Van den Broecke

13 mei 2020

12u02

De culturele sector trekt aan de alarmbel. Als de regering niet met extra ondersteunende maatregelen komt, dreigt er armoede voor veel mensen in de branche. Artiesten met naam slaan er zich meestal wel door, zij hebben doorgaans een statuut dat hen het recht geeft op overheidssteun en de meesten klagen daar ook niet over. Maar de mensen waarmee die artiesten samenwerken – freelancers die van de ene korte opdracht na de andere leven – vallen vaak wel door de mazen van het sociale vangnet. Het is vooral voor hen, die anonieme werkkrachten die ervoor zorgen dat we in normale tijden kunnen genieten van optredens en voorstellingen, dat de artiesten nu hun mond opentrekken.