7 gemeenten in Vlaams-Brabant hebben nog altijd geen nieuw bestuur KVDS

12 november 2018

17u57

Bron: Belga 0 De provincie Vlaams-Brabant telt 7 gemeenten waar nog altijd geen nieuw bestuur gevormd is sinds de verkiezingen van vorige maand. Naast enkele grote steden zoals Vilvoorde en Aarschot, gaat het om faciliteitengemeenten Linkebeek en Wemmel en de gemeenten Beersel, Overijse en Zaventem. Vooral in Beersel, Wemmel en Linkebeek lijkt de situatie muurvast te zitten.

In Vilvoorde zijn de onderhandelingen tussen sp.a (10 zetels), Open Vld (8), CD&V (5) en Groen (3) na een korte onderbreking opnieuw gestart. De partijen bereikten eind vorige maand al een bestuursakkoord, maar toen bleek dat sp.a'er Hans Bonte kartelpartner Groen geen schepenzetel wou geven, werden de gesprekken abrupt afgebroken. Sp.a en CD&V ondertekenden wel al de burgemeestersvoordracht voor Bonte, zodat een anti-sp.a-coalitie met N-VA (4 zetels) niet aan de orde is.

Gwendolyn Rutten

In Aarschot onderhandelt Gwendolyn Rutten - die met haar Open Vld (10 zetels) als grootste partij uit de stembusgang kwam - nog steeds met sp.a (4) en N-VA (3). Voorlopig is er nog geen witte rook. Voor de verkiezingen ondertekende sp.a een voorakkoord met CD&V (7 zetels) en Groen (3) om het nieuwe bestuur te vormen, maar deze coalitie haalde net geen meerderheid (14 op 29 zetels).





In faciliteitengemeente Wemmel haalde de Vlaamse lijst 'WEMMEL' van burgemeester Walter Vansteenkiste 12 zetels, de Franstalige lijst 'Wemmel Plus!' 7 en 'Intérets Communaux' 6. Het is nog onduidelijk wie een coalitie zal vormen. Door de rechtstreekse verkiezing van schepenen in faciliteitengemeenten heeft WEMMEL er 3 en de andere twee partijen elk 1. De partij die de burgemeester aanduidt, heeft een extra zitje. Als het college geen consensus bereikt, moet de gemeenteraad knopen doorhakken.

Ook in Linkebeek zitten de onderhandelingen muurvast. ‘Link@Venir' van Yves Ghequière haalde 7 zetels, 'Ensemble LBK Samen' van Damien Thiéry 5 en het tweetalige 'Activ' 2. In het nieuwe schepencollege heeft Link@Venir 2 mandaten en LKB 1. Ghequière heeft nog één handtekening tekort om burgemeester te worden. Thiéry weigert op dit ogenblik elke samenwerking, reden waarom Link@Venir op dit ogenblik richting 'Activ' kijkt.

Mathematisch

In Beersel zou de huidige meerderheid van CD&V (9 zetels), Groen (5) en Open Vld (2) mathematisch verder kunnen besturen. Omdat de N-VA (7 zetels) van Vlaams minister Ben Weyts en Open Vld (2) besloten in blok te onderhandelen, is de uitkomst onzeker. Als de andere partijen het Franstalige UF (5 zetels) en Vlaams Belang (1) buiten de coalitie houden is CD&V in elk geval 'incontournable'.

In Overijse onderhandelen de kartels Overijse2002-N-VA (10 zetels) van burgemeester Inge Lenseclaes en Open Vld/Groen Overijse (9) over de vorming van een nieuwe coalitie. Overijse wordt momenteel bestuurd door Overijse2002-N-VA-CD&V en Open Vld. Andere partijen in de nieuwe gemeenteraad zijn het Franstalige Overijse Plus (6), CD&V (3) en Leefbaar Overijse (1).

In Zaventem is de grootste partij Open Vld (12 zetels) gesprekken gestart, maar daarover is momenteel nog niet veel geweten. Zaventem wordt nu bestuurd door Open Vld (12), N-VA (7) en CD&V (4). Met een meerderheid van 23 zetels op 31 zou deze coalitie probleemloos verder kunnen besturen. Andere partijen in de gemeenteraad zijn het Franstalige UF (6) en Pro Zaventem (2).