7 botsingen, 30 voertuigen: ellende op E40 richting Brussel. En nu ook crash tussen vrachtwagens op R4 SPS/WSG/JEW/HR

09u28

Bron: eigen berichtgeving, belga 864 Spillebeen/Belga/Eeckhout De E40 richting Brussel was deze voormiddag gedurende lange tijd volledig afgesloten door verschillende ongevallen tussen Nevele en Drongen. Daarbij waren 30 voertuigen betrokken. Het verkeer moest de snelweg verlaten in Nevele. Twee inzittenden raakten gewond. Ze verkeren niet in levensgevaar. Omstreeks 13 uur werd de E40 in Drongen weer opengesteld. Om de verkeersellende in het Gentse compleet te maken, botsten kort voor de middag ook nog eens twee vrachtwagens op de R4 in Oostakker. Ook daar staan enorme files.







Over een afstand van één kilometer hebben op zeven locaties botsingen plaatsgevonden, aldus Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. De incidenten hebben tot zware hinder geleid, met files tot anderhalf uur en een kijkfile richting de kust.

Laaghangende zon

De wegpolitie meldt dat er in totaal 30 voertuigen betrokken waren bij botsingen op zeven verschillende locaties. "Het gaat niet om één grote kettingsbotsing. De eerste meldingen gebeurden rond 8.50 uur", zegt een woordvoerster van de federale politie. "We vermoeden dat de zware regenval en laaghangende zon aan de basis liggen van de ongevallen. Er zijn momenteel twee gekwetsten maar die verkeren niet in levensgevaar. De MUG-helikopter werd wel ingezet omwille van de omvang van de ongevallen."

Kettingbotsing op de #E40 - zeer grote hinder rond #Gent. Gebruik de #R4 en #E34 of #E17 - #mobiliteit https://t.co/mjqfnlA057 Verkeerscentrum Gent(@ VerkeerGent) link

Ook zware crash op R4

Kort voor de middag nog de verkeersellende in het Gentse bovendien nog meer toe na een zwaar ongeval met twee vrachtwagens op de John Kennedylaan in Oostakker. Aan de Eurosilos wilde een Poolse chauffeur een U-turn maken aan het knooppunt met de R4. Een vrachtwagen van afvalverwerkend bedrijf Van Gansewinkel kon de truck niet meer ontwijken en ramde hem vol in de flank. Beide chauffeurs raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De verkeershinder op de R4 en de John Kennedylaan is enorm.

#E40 richting Gent DICHT in Nevele na kettingbotsing. Er geldt een lokale omleiding, maar we zien dat het ook op die route moeilijk gaat. pic.twitter.com/EhpLOf8xar Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

